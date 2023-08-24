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Валютные вклады россиян снижаются 14-й месяц подряд
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Вклады россиян в валюте в июле упали ниже 45 миллиардов долларов, до минимума с осени 2008 года, следует из анализа данных ЦБ, проведенного РИА Новости. Валютные вклады россиян в... ПРАЙМ, 24.08.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Вклады россиян в валюте в июле упали ниже 45 миллиардов долларов, до минимума с осени 2008 года, следует из анализа данных ЦБ, проведенного РИА Новости.
Валютные вклады россиян в июле сокращались 14-й месяц подряд: в этот раз на 1,9%, или 870 миллионов долларов, — до 44,4 миллиарда долларов. Это новый минимум с ноября 2008 года, когда вклады россиян составляли 39,8 миллиарда долларов.
Основное сокращение в июле пришлось на валютные средства на текущих счетах: они уменьшились почти на 5% — до 16 миллиардов долларов, что стало минимальным значением с сентября 2017 года.
Традиционные депозиты в валюте остались почти без изменений, уменьшившись лишь на 41 миллион долларов, и по итогам месяца составили 28,5 миллиарда долларов.
В то же время вклады россиян в рублях в июле выросли на 1,5%, достигнув рекордных 35,85 триллиона рублей.