МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Российским банкам в текущих условиях невыгодно работать с иностранной валютой и они продолжат ужесточать условия обслуживания для физлиц вплоть до вероятной полной отмены таких операций, сообщил РИА Новости заместитель генерального директора финансового маркетплейса "Сравни" Алексей Грибков. Валютные вклады россиян снижаются 14-й месяц подряд

"Вероятно, для физических лиц работа с валютой и дальше будет становится менее доступной, инструменты останутся только у компаний, занимающихся экспортом или импортом. По нашему мнению, изменения поведения банков в обозримом будущем ожидать не стоит. Триггером могут стать только политические изменения", — полагает эксперт.

Банкам невыгодно работать с долларовыми счетами, так как возможности заработать на них значительно уменьшаются, а риски как со стороны внутреннего, так и иностранного регулирования постоянно растут, добавляет Грибков.

Банки, по его словам, достаточно жестко регламентируют работу с валютой: ввели заградительные комиссии или полностью отказались от работы с долларами и евро. "На данный момент осталось всего несколько игроков, кто этого не сделал, и единственное, что стоит ожидать — ждать ограничений от них", — отметил эксперт.

Совершать операции с валютой в России за последнее время стало крайне невыгодно. Так, Райффайзенбанк с сентября вводит комиссию в 50% на входящие долларовые переводы из других банков, а "Юникредит банк" с 28 августа — комиссию в 5% на внесение наличных долларов и евро. И это не первый банк, ужесточивший условия внесения наличной иностранной валюты.

Например, в начале июля комиссии за внесение наличных евро и долларов в своих банкоматах на величины до 10% увеличил "Тинькофф банк". С 1 августа Райффайзенбанк вообще приостановил прием долларов и евро через кассу у физлиц, а Ситибанк с 15 августа ввел комиссию в 5% от суммы операции за внесение наличных долларов и евро через кассы банка.