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2023
https://1prime.ru/banks/20230831/841622719.html
ЦБ Австрии заявил об устойчивости инфляции в еврозоне вопреки ожиданиям
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Глава центрального банка Австрии и член Управляющего совета Европейского центрального банка Роберт Хольцман сказал в четверг, что последние данные указали на устойчивость инфляции... ПРАЙМ, 31.08.2023
банки, финансы, экономика, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Глава центрального банка Австрии и член Управляющего совета Европейского центрального банка Роберт Хольцман сказал в четверг, что последние данные указали на устойчивость инфляции в еврозоне, а не на ее ожидавшееся замедление.
"Мы еще не достигли верхнего предела ставок и это означает, что мы можем повысить их еще один или два раза", — сказал он.
Он также отметил, что ЕЦБ следует обсудить завершение реинвестирования в рамках Чрезвычайной программы покупки облигаций раньше, чем в 2024 году, как это предполагал первоначальный план.