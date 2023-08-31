МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Глава центрального банка Австрии и член Управляющего совета Европейского центрального банка Роберт Хольцман сказал в четверг, что последние данные указали на устойчивость инфляции в еврозоне, а не на ее ожидавшееся замедление. Годовая инфляция в еврозоне осталась на уровне 5,3 процента

"Мы еще не достигли верхнего предела ставок и это означает, что мы можем повысить их еще один или два раза", — сказал он.

Он также отметил, что ЕЦБ следует обсудить завершение реинвестирования в рамках Чрезвычайной программы покупки облигаций раньше, чем в 2024 году, как это предполагал первоначальный план.