МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Капитал Россельхозбанка в июле сократился на 38,7 миллиарда рублей (на 6%), что сделало организацию лидером по снижению этого показателя среди российских банков, сообщил РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий, проанализировав данные Банка России. В ВТБ не ожидают "материального влияния" из-за выхода из капитала ПИК

"Лидером сокращения капитала в российском банковском секторе за июль стал Россельхозбанк. Его капитал сократился на 38,7 миллиарда рублей, до 583,4 миллиарда рублей на 1 августа. Так как уставный капитал банка составляет 522,6 миллиарда рублей, то не исключено, что в ближайшие месяцы потребуются очередные вливания капитала со стороны государства", — подсчитал Осадчий.

Аналитик напомнил, что последний раз уставный капитал банка был увеличен на 17,6 миллиарда рублей за счет государства в январе. По мнению аналитика, основная причина сокращения капитала – убытки, связанные с ростом плохих долгов. В частности, просроченная задолженность выросла за июль на 12,6 миллиарда рублей.

Лидером роста капитала, по подсчетам Осадчего, в российском банковском секторе за июль стал ВТБ. Его капитал вырос на 40,1 миллиарда и превысил 1,6 триллиона рублей на 1 августа. На втором месте по приросту капитала за месяц – "Московский кредитный банк", на третьем – Сбербанк, на четвертом – Промсвязьбанк, на пятом – Альфа-Банк.

Россельхозбанк — ключевой кредитор АПК РФ и основной агент правительства по финансовой поддержке сектора. В собственности государства находится 100% акций банка. По данным рейтинга РИА Новости, РСХБ на 1 февраля прошлого года занимал седьмое место в российской банковской системе по размеру активов.