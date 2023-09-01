МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Двухлетний эксперимент по внедрению исламского банкинга стартует с 1 сентября в Дагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане. Соответствующий закон власти РФ приняли этим летом. В Госдуме рассматривают вопрос о выпуске исламских ЦФА

Эксперимент может быть распространен на другие регионы РФ решением правительства по согласованию с Банком России.

Участниками эксперимента могут быть кредитные и некредитные финансовые организации, потребительские кооперативы, общественно полезные фонды, автономные некоммерческие организации, хозяйственные общества или товарищества. Их реестр должен вести Банк России.

Минимальный размер капитала участника эксперимента, который не является кредитной или некредитной финансовой организацией, с 1 сентября 2023 года должен составлять 10 миллионов рублей, с 1 января 2024 года — 15 миллионов рублей.

Исламское финансирование — это экосистема, включающая, помимо банков, специализированный страховой рынок (такафул) и рынок целого класса инструментов исламского финансирования (сукук), похожих на инструменты секьюритизации. Среди преимуществ исламского банкинга — социальная направленность и близость к концепции устойчивого развития.

Исламские принципы финансирования запрещают взимать вознаграждение в виде ссудного процента, а также финансировать деятельность, связанную с производством и оборотом табака, алкоголя, оружия и боеприпасов.

Как отмечал летом глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, реализация закона об исламском банкинге позволит привлечь в Россию до 14 миллиардов долларов в совместные проекты с исламскими инвесторами из Турции, Индонезии, Пакистана и других стран.

По мнению экономиста, магистра практики исламских финансов, доцента кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Плеханова Ильяса Зарипова, исламские инвестиции могли бы полностью заместить финансирование из западных источников, ставшее для России недоступным из-за санкций.

По его оценке, у исламских инвесторов из стран Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии имеется около 500 миллиардов долларов чрезмерной ликвидности — то есть той, которую они готовы вкладывать в другие страны.