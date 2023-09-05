МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Августовский рост рыночных ставок по жилищным кредитам может привести к "переключению спроса" на льготные программы в дальнейшем, такая же тенденция может быть и в сегменте автокредитов, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования Банка России. Мнение департамента может не совпадать с официальной позицией регулятора. ЦБ объяснил, как спрос на импорт влияет на курс рубля

"Повышение ставок по рыночной ипотеке в августе может привести к дальнейшему переключению спроса в этом сегменте на льготные программы, ставки по которым не меняются", — считают аналитики регулятора.

По предварительной оценке, выдачи по льготным программам в августе могли стать рекордными. При этом ужесточение макропруденциальных требований с 1 октября должно будет ограничить накопление рисков в этом сегменте и обеспечить сбалансированный рост даже на фоне повышенного спроса на льготную ипотеку, обратили внимание в департаменте.

Кроме того, аналитики ожидают и "некоторого роста спроса на льготные автокредиты", но в меньшей степени, чем в случае с ипотекой. Дело в том, что механизм субсидирования работает через предоставление скидки на покупку автомобиля, а не ставки кредита, пояснили они. "Доля льготного кредитования в корпоративном сегменте невысока, поэтому эффективность трансмиссии повышения ключевой ставки в его динамику не будет значимо искажена", — добавили аналитики.

В материалах департамента также отмечается, что два предыдущих повышения ставки — до 8,5%, а затем до 12% — окажут влияние на динамику показателей банковского сектора. "Банки уже начали повышать ставки по своим кредитным и депозитным продуктам, что в итоге приведет к замедлению роста спроса на кредиты и увеличению привлекательности депозитов", — заключили аналитики ЦБ.

В августе совет директоров Банка России на внеочередном заседании принял решение повысить ключевую ставку сразу на 3,5 процентного пункта, до 12% Это максимум с мая 2022 года. Банки отреагировали на это ростом ставок по их продуктам. В частности по ипотеке ставки росли в банках в след за ключевой, но максимум на 2 процентных пункта, это показали опрос РИА Новости и материалы кредитных организаций.

Позднее в своем комментарии РИА Новости руководитель направления "Ипотека" в компании "Сравни" Дмитрий Сафронов отметил, что ставки по ипотеке в России после внепланового повышения ключевой ставки Центробанка достигли 13-15% годовых, что соответствует высоким значениям 2014-2015 годов. Повышение по классическим программам жилищного кредитования произошло в среднем на 1,5-3 процентного пункта.