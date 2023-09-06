МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Депутат Владислав Резник ("Единая Россия") внес в Госдуму законопроект, направленный на уточнение порядка удовлетворения требований кредиторов ликвидируемых банков и сокращение сроков завершения их ликвидации, следует из базы данных нижней палаты парламента. Они в доле: китайцы завалили российские банки деньгами

Документ направлен на устранение правовой неопределенности порядка удовлетворения требований кредиторов кредитной организации, предъявленных в период после передачи оставшегося имущества ее учредителям и до внесения в единый госреестр юрлиц (ЕГРЮЛ) сведений о ликвидации банка. Также его принятие "будет способствовать сокращению сроков завершения ликвидационных процедур, снизит риски невосполнения фонда обязательного страхования вкладов и недополучения доходов бюджетной системой" РФ, считает Резник.

Сейчас, согласно пункту 1 статьи 189.101 закона "О несостоятельности (банкротстве)", учредители (участники) кредитной организации вправе получить стоимость или часть ее имущества, оставшегося после завершения расчетов с кредиторами. По данным Агентства по страхованию вкладов (АСВ), за период с 2015 года по настоящее время ликвидационные процедуры завершены передачей учредителям кредитных организаций имущества, оставшегося после завершения расчетов с кредиторами, в соответствии с данной статьей.

Одновременно согласно статье 189.85 закона о банкротстве, кредиторы вправе предъявлять свои требования к банку в любой момент в ходе конкурсного производства. Кроме того, в соответствии с частью 1 статьи 10 закона "О страховании вкладов в банках РФ", вкладчик, наследник правопреемник, а также их представители вправе обратиться в АСВ с требованием о выплате возмещения по вкладам со дня наступления страхового случая до дня завершения конкурсного производства.

Законопроект вносит изменения в статью 189.101 закона о банкротстве, согласно которой долг кредитной организации по обязательству, связанному с удовлетворением предъявленного кредитором требования, переходит к ее учредителям в случае если оно предъявлено в период после получения конкурсным управляющим заявлений учредителей банка о намерении получить оставшееся имущество и до внесения в ЕГРЮЛ сведений о госрегистрации кредитной организации в связи с ее ликвидацией.

Обязательство перед кредитором будет исполняться учредителями кредитной организации после завершения передачи им оставшегося имущества за счет и в пределах полученного ими имущества. При этом если иное не предусмотрено соглашением между учредителями кредитной организации, то размер удовлетворения требования по такому обязательству каждым из учредителей, получившим оставшееся имущество, будет определяться пропорционально стоимости полученного им имущества.

По всем перешедшим к учредителям кредитной организации обязательствам они становятся солидарными должниками. Имущество будет передаваться учредителям по балансовой стоимости с учетом амортизации на дату его распределения между ними либо по их решению по рыночной стоимости, определенной в соответствии с отчетом об оценке. Привлечение оценщика для определения рыночной стоимости подлежащего передаче имущества будет осуществляться за счет учредителей.