МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Прибыль российских банков по итогам текущего года установит очередной рекорд, превысив 2,6 триллиона рублей, прогнозируют специалисты кредитно-рейтингового агентства АКРА. АКРА первым в России утвердило методологию присвоения рейтингов ЦФА

"Прибыль банковского сектора по итогам 2023 года превысит 2,6 триллиона рублей и станет рекордной для отрасли. По итогам первого полугодия кредитные организации продемонстрировали рост как чистого процентного, так и чистого комиссионного дохода, однако при этом значительная часть доходов сформирована прибылью от валютных операций. Вместе с тем банки продолжают наращивать резервы по кредитным убыткам, что ограничивает потенциальную доходность операций", — отмечают аналитики агентства.

Глава департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ РФ Александр Данилов в июле говорил, что банки по итогам года могут получить совокупную прибыль, близкую или немного превышающую рекордный результат 2021 года в 2,4 триллиона рублей.

Рост в корпоративном сегменте происходит на фоне улучшения показателей деловой активности, обращают внимание аналитики агентства. АКРА отмечает устойчивый рост числа заемщиков, получивших кредит, в каждом из первых шести месяцев текущего года. В то же время ежемесячные объемы выдач остаются стабильными.

"Во втором полугодии темпы роста кредитного портфеля могут замедлиться. В сложившихся условиях общий рост корпоративного кредитного портфеля в 2023 году может не превысить 15%. Основным фактором, способным ограничить увеличение портфеля, является повышение ключевой ставки Банка России. В то же время в розничном кредитовании ощутимым может стать влияние новых мер регулирования, призванных ограничить рост долговой нагрузки населения", — считают аналитики.