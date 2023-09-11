МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Сбербанк продолжает работу над открытием своего филиала в Китае, заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин на Восточном экономическом форуме. Сбербанк присоединился к пилоту трансграничных платежей через СБП

"Сбер" активно приветствует наших партнеров здесь в России, и, конечно, сам помогает развивать бизнес. У нас есть представительство в Китае, мы активно развиваем наше присутствие, работаем над открытием филиала в Китайской Народной Республике", — сказал он.

"Россия тоже имеет хорошие технологические наработки. Во время нашего последнего визита в Китай мы обсуждали, чем "Сбер" и Россия могут поделиться с нашими партнерами в Китае", — добавил он.

Сейчас у Сбербанка в Китае работает представительство. В мае Ведяхин говорил, что Сбербанк ожидает открытия своего филиала в Китае до конца текущего года. В начале июля он уточнял, что Сбербанк будет развивать международный бизнес, но не будет иметь дочерних банков, для работы на международных рынках есть другие форматы.

VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.