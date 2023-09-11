МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в августе составила 140,9 миллиарда рублей, говорится в отчетности кредитной организации по РСБУ. Греф назвал рост средств физлиц Сбербанка в августе

Ранее в понедельник глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что за январь-август 2023 года банк получил чистую прибыль по РСБУ в 999 миллиардов рублей, а бизнес растет лучше последних прогнозов.

"В августе "Сбер" заработал 140,9 миллиарда рублей чистой прибыли, рентабельность капитала за этот месяц составила 27,5%", — говорится в сообщении кредитной организации.

Банк не стал приводить динамику в годовом выражении, в прошлом году отчетность была закрытой.

КРЕДИТЫ

Розничный кредитный портфель Сбербанка по РСБУ в августе вырос на 3,8%, корпоративный — на 2,3%, говорится в сообщении банка. Российский рынок акций повышается на 0,2 процента

"Розничный кредитный портфель вырос на 3,8% за месяц… Частным клиентам в августе был выдан максимальный объем кредитов за всю историю "Сбера" на сумму 915 миллиардов рублей… Корпоративный кредитный портфель составил 22,1 триллиона рублей и вырос на 2,3% в августе (+1,4% без учета валютной переоценки)", — сказано в сообщении.

Отмечается также, что в целом качество кредитного портфеля остается стабильным: доля просроченной задолженности не изменилась за месяц и составила 2,1%.

ОБЪЕМ СРЕДСТВ

Объем средств юрлиц в Сбербанке в августе вырос на 8,6% по отношению к июлю с учётом валютной переоценки, говорится в отчетности банка по РСБУ. Альфа-банк планирует открыть два филиала в Китае

"Средства юридических лиц выросли на 8,6% за месяц (7,3% без учета валютной переоценки), или на 18% с начала года (+10,4% без учета валютной переоценки) и превысили 10,3 триллиона рублей", — сказано в сообщении.

Сбербанк в августе благодаря росту ставок по вкладам нарастил объем средств физических лиц почти на 2%, также заявил ранее в понедельник глава кредитной организации Герман Греф.