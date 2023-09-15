МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. В пятницу вышел из печати "Вестник Банка России" № 61 (2457). В четверг вышел из печати "Вестник Банка России" № 60 (2456)

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— указание № 6494-У от 2.08.2023 "О минимальных /стандартных/ требованиях к условиям осуществления добровольного страхования имущественных интересов при осуществлении операций с использованием электронного средства платежа" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 75099 от 5.09.2023, вступает в силу с 1.10.2023/;

— указание № 6499-У от 7.08.2023 "О внесении изменений в пункт 1 Указания Банка России от 29 июля 2022 года № 6210-У "О перечне должностных лиц Банка России, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 75113 от 6.09.2023, вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/;

— указание № 6513-У от 21.08.2023 "О внесении изменений в Положение Банка России от 16 ноября 2021 года № 781-П "О требованиях к финансовой устойчивости и платежеспособности страховщиков" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 75124 от 6.09.2023, вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/;

— указание № 6518-У от 6.09.2023 "О внесении изменений в Указание Банка России от 17 сентября 2018 года № 4907-У" /вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/;

— методические рекомендации по определению кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями активного рынка для оценки справедливой стоимости акций, обращающихся на организованных торгах, проводимых российской биржей, и установлению критериев активного рынка указанных акций в своих внутренних документах № 11-МР от 7.09.2023;

— методические рекомендации по взаимодействию операторов по переводу денежных средств с операторами услуг информационного обмена № 12-МР от 11.09.2023.

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: объявления Банка России.