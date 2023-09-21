2023-09-21T08:26:52+03:00
2023-09-21T08:26:52+03:00
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2023
https://1prime.ru/banks/20230921/841792529.html
Глава ФРС США призвал не считать прогнозы руководством к действию
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Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл отметил в среду, что новые прогнозы центрального банка, предполагающие более продолжительное сохранение процентных... ПРАЙМ, 21.09.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл отметил в среду, что новые прогнозы центрального банка, предполагающие более продолжительное сохранение процентных ставок на повышенном уровне, не являются руководством к действию.
"Я бы не стал наделять их свойствами плана действий", — сказал он о новых прогнозах относительно процентной ставки, добавив, что эти прогнозы, скорее, отражают представление руководителей ФРС о том, что результаты экономики будут лучше, чем они ожидали несколько месяцев назад.
Выступая на пресс-конференции по итогам заседания Комитета по операциям на открытом рынке, на котором было принято решение сохранить процентные ставки на прежнем уровне, а также представлены прогнозы, предполагающие еще одно повышение ставок до конца текущего года, Пауэлл сказал, что руководство центрального банка будет принимать решения "от заседания к заседанию", и готово "к дальнейшему повышению ставок, если это будет уместным".