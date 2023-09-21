МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл отметил в среду, что новые прогнозы центрального банка, предполагающие более продолжительное сохранение процентных ставок на повышенном уровне, не являются руководством к действию. Глава ФРС США назвал последствия агрессивного повышения процентных ставок

"Я бы не стал наделять их свойствами плана действий", — сказал он о новых прогнозах относительно процентной ставки, добавив, что эти прогнозы, скорее, отражают представление руководителей ФРС о том, что результаты экономики будут лучше, чем они ожидали несколько месяцев назад.

Выступая на пресс-конференции по итогам заседания Комитета по операциям на открытом рынке, на котором было принято решение сохранить процентные ставки на прежнем уровне, а также представлены прогнозы, предполагающие еще одно повышение ставок до конца текущего года, Пауэлл сказал, что руководство центрального банка будет принимать решения "от заседания к заседанию", и готово "к дальнейшему повышению ставок, если это будет уместным".