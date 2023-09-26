МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Промсвязьбанк стал лидером банковского сектора по сокращению капитала за август, тогда как лидером роста капитала стал Банк "Дом.РФ", обогнав и Сбербанк, и ВТБ, сообщил РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий, проанализировав данные Банка России. В ГД хотят ввести в онлайн-банках опцию списания за подписки с согласия

"Промсвязьбанк стал лидером банковского сектора по сокращению капитала за август: его капитал снизился на 12,7 миллиарда рублей – с 543 миллиардов рублей на 1 августа до 530,3 миллиарда рублей на 1 сентября", — рассказал аналитик.

Он пояснил, что детальная отчетность банка не раскрывается регулятором, поэтому причины снижения капитала определить не представляется возможным, однако отметил, что Промсвязьбанк несет большие издержки, "связанные с экспансией на новых территориях".

"Лидером роста капитала стал банк "Дом.РФ": его капитал за август вырос на 91,1 миллиарда рублей. На втором месте – ВТБ (рост на 50,5 миллиарда рублей). На третьем – Сбербанк (рост на 45,8 миллиарда рублей)", — указал также эксперт.

При этом капитал Райффайзенбанка за август вырос на 5 миллиардов рублей, банк занял 11-е место по росту капитала за август.

Чистая прибыль Райффайзенбанка за январь-август достигла 78 миллиардов рублей, поэтому не удивительно, что он так неспешно уходит из России, отметил в связи с этим Осадчий.