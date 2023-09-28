СОЧИ, 28 сен — ПРАЙМ. "Пузыря" в ипотеке сейчас нет, но есть некоторые дисбалансы, которые надо устранять, чтобы развитие этого рынка было здоровым, заявила директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова в ходе ХХ Международного банковского форума. ЦБ ожидает понижения средней ключевой ставки в 2024 году

"Часто идет дискуссия, есть ли "пузырь" в ипотеке. Здесь наша позиция такая, что "пузыря" сейчас нет. Но есть некоторые дисбалансы, которые мы должны постепенно устранять с тем, чтобы у нас развитие ипотеки и дальше носило здоровый характер", — заявила Данилова.

Глава департамента добавила, что ЦБ беспокоит дисбаланс между вторичным и первичным рынком, что "создает потенциально риски финансовой стабильности".

Так, цены на "первичке" "переоценены", и в случае дефолта стоимости недвижимости недостаточно для покрытия ипотеки, объяснила она.

"Сейчас на фоне повышения ставок, конечно, вторичная ипотека, наверно, замедлится в большей степени, соответственно, цены вряд ли там будут расти быстрее чем на первичном (рынке — прим. ред)", — заключила она.