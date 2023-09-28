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2023
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"Пузыря" в ипотеке России сейчас нет, заявили в ЦБ
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"Пузыря" в ипотеке сейчас нет, но есть некоторые дисбалансы, которые надо устранять, чтобы развитие этого рынка было здоровым, заявила директор департамента финансовой... ПРАЙМ, 28.09.2023
банки, финансы, бизнес, новости, недвижимость, россия, ипотека, цб
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
СОЧИ, 28 сен — ПРАЙМ. "Пузыря" в ипотеке сейчас нет, но есть некоторые дисбалансы, которые надо устранять, чтобы развитие этого рынка было здоровым, заявила директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова в ходе ХХ Международного банковского форума.
"Часто идет дискуссия, есть ли "пузырь" в ипотеке. Здесь наша позиция такая, что "пузыря" сейчас нет. Но есть некоторые дисбалансы, которые мы должны постепенно устранять с тем, чтобы у нас развитие ипотеки и дальше носило здоровый характер", — заявила Данилова.
Глава департамента добавила, что ЦБ беспокоит дисбаланс между вторичным и первичным рынком, что "создает потенциально риски финансовой стабильности".
Так, цены на "первичке" "переоценены", и в случае дефолта стоимости недвижимости недостаточно для покрытия ипотеки, объяснила она.
"Сейчас на фоне повышения ставок, конечно, вторичная ипотека, наверно, замедлится в большей степени, соответственно, цены вряд ли там будут расти быстрее чем на первичном (рынке — прим. ред)", — заключила она.