СОЧИ, 28 сен — ПРАЙМ. Минфин РФ считает, что льготные госпрограммы ипотеки должны завершить свое действие в определённый им изначально срок, но готов вести дискуссии о точеных мерах "поддержки", заявил замглавы департамента финансовой политики министерства Алексей Яковлев, выступая на банковском форуме, организованном Ассоциацией банков России (АБР). ЦБ не планирует принимать меры из-за увеличения среднего срока ипотеки

"Наша позиция такая, что программы должны завершить свое действие в установленный срок. При этом мы, безусловно, готовы вести дискуссию о точечных мерах поддержки", — сказал он, имея в виду госпрограммы льготной ипотеки.

Другие программы, если они будут, должны быть гибкими, действовать в отношении определенной категории граждан и на определенных территориях, также отметил Яковлев, добавив, что надо уходить от тотального субсидирования ипотечных программ.