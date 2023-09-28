2023-09-28T18:01:24+03:00
2023-09-28T18:01:24+03:00
2023-09-28T18:01:24+03:00
2023
https://1prime.ru/banks/20230928/841841794.html
Льготные программы ипотеки должны завершиться в срок, считают в Минфине
Банки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Минфин РФ считает, что льготные госпрограммы ипотеки должны завершить свое действие в определённый им изначально срок, но готов вести дискуссии о точеных мерах "поддержки", заявил... ПРАЙМ, 28.09.2023
банки, финансы, бизнес, экономика, новости, недвижимость, россия, минфин, ипотека
https://cdnn.1prime.ru/images/83260/51/832605108.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83260/51/832605108.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83260/51/832605107.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83260/51/832605107.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83260/50/832605095.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83260/50/832605095.jpg
https://1prime.ru/development/20230928/841839674.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
СОЧИ, 28 сен — ПРАЙМ. Минфин РФ считает, что льготные госпрограммы ипотеки должны завершить свое действие в определённый им изначально срок, но готов вести дискуссии о точеных мерах "поддержки", заявил замглавы департамента финансовой политики министерства Алексей Яковлев, выступая на банковском форуме, организованном Ассоциацией банков России (АБР).
"Наша позиция такая, что программы должны завершить свое действие в установленный срок. При этом мы, безусловно, готовы вести дискуссию о точечных мерах поддержки", — сказал он, имея в виду госпрограммы льготной ипотеки.
Другие программы, если они будут, должны быть гибкими, действовать в отношении определенной категории граждан и на определенных территориях, также отметил Яковлев, добавив, что надо уходить от тотального субсидирования ипотечных программ.