МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Банк России вновь ужесточает макропруденциальные лимиты по потребкредитам и микрозаймам, ограничивая их выдачи теперь и заемщикам с показателем долговой нагрузки от 50%. Банк России ужесточает регулирование выдачи ипотечных кредитов

ЦБ ввел лимиты по потребительским ссудам для банков и микрофинансовых организаций с начала текущего года. Изначально они действовали только по кредитам заемщикам с долговой нагрузкой выше 80% — банки с универсальной лицензией могли предоставлять им максимум четверть от всех выданных ссуд. Однако уже в третьем квартале лимиты были снижены до 20%.

Сейчас ЦБ вновь решил ужесточить регулирование: теперь банки в течение квартала смогут выдавать сильно закредитованным заемщикам лишь 5% от всех кредитов, а также должны будут ограничить выдачи заемщикам с показателем долговой нагрузки в диапазоне 50-80%. На них теперь должно приходиться не более 30% предоставленных за квартал потребкредитов и 20% выдач "кредиток".

Одновременно для банков продолжает действовать лимит на выдачу потребкредитов на срок более пяти лет в 5%.

Ограничения для микрофинансовых организаций чуть свободнее: самым закредитованным россиянам им разрешено выдавать до 15% микрозаймов, при этом по гражданам с долговой нагрузкой от 50% лимиты аналогичны банковским.

ЦБ отмечал, что новые значения лимитов сократят объем предоставленных в четвертом квартале кредитов на 22% относительно того объема, который банки предоставили бы, если бы регулирование не изменилось. При этом регулятор считает, что новые меры снизят темпы роста кредитного портфеля по итогам 2023 года на 6 процентных пунктов, но сделают структуру кредитования более сбалансированной, что в конечном счете снизит закредитованность граждан, риски банков и МФО.