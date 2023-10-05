МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Доля нерезервных валют в международных валютных активах крупнейших центральных банков выросла до пика более чем за 10 лет, при этом удельный вес доллара находится вблизи многолетних минимумов, следует из анализа РИА Новости данных Международного валютного фонда (МВФ). США становятся врагом собственной валюты, считает эксперт

Так, "мягкие" валюты по итогам второго квартала нарастили долю на 0,13 процентного пункта — до максимальных с третьего квартала 2012 года 3,79%. Центробанки стали наращивать активы в них в третьем квартале прошлого года, с тех пор эта доля постоянно увеличивается.

В то же время удельный вес доллара составляла в мировых валютных резервах 58,88% после 58,94% кварталом ранее. Исторический минимум был зафиксирован в четвертом квартале прошлого года — на уровне 58,52%.

Сильнее всего во втором квартале сократилась в этих активах доля юаня — на 0,13 процентного пункта, до 2,45%. Также уменьшился вес иены (на 0,08 п.п., до 5,4%), швейцарского франка (на 0,06 п.п., до 0,18%) и австралийского доллара (на 0,02 п.п., до 1,97%).

В то же время доля евро увеличилась за квартал на 0,16 процентного пункта — до 19,97%, хотя это значительно ниже среднего уровня за время его существования последние 24 года (22,26%). Немного увеличилась доля канадского доллара — на 0,07 процентного пункта, до 2,49%. Фунт стерлингов по-прежнему занимает 4,87%.