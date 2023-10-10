2023-10-10T09:32:50+03:00
2023-10-10T09:32:50+03:00
2023-10-10T09:32:50+03:00
2023
https://1prime.ru/banks/20231010/841935101.html
Сбой произошел в работе японских банков
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https://россиясегодня.рф
Более 10 японских банков столкнулись с проблемой межбанковских переводов из-за сбоя специализированной системы Zengin system. "В настоящее время причина сбоя не установлена... ПРАЙМ, 10.10.2023
банки, финансы, технологии, новости, япония, банки, сбой
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ТОКИО, 10 окт — ПРАЙМ. Более 10 японских банков столкнулись с проблемой межбанковских переводов из-за сбоя специализированной системы Zengin system.
"В настоящее время причина сбоя не установлена. Сроков восстановления также пока невозможно определить", — отмечается в заявлении компании Zengin system.
В частности, трудности с межбанковскими переводами испытывают такие финансовые учреждения как Mitsubishi UFJ Bank, Resona Bank, Kansai Mirai Bank, Yamaguchi Bank, Kitakyushu Bank, Mitsubishi UFJ Trust and Banking, Japan Custody Bank, JPMorgan Chase Bank и другие.