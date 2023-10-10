ТОКИО, 10 окт — ПРАЙМ. Более 10 японских банков столкнулись с проблемой межбанковских переводов из-за сбоя специализированной системы Zengin system. Центробанк сообщил, на сколько российские банки продали ОФЗ в сентябре

"В настоящее время причина сбоя не установлена. Сроков восстановления также пока невозможно определить", — отмечается в заявлении компании Zengin system.

В частности, трудности с межбанковскими переводами испытывают такие финансовые учреждения как Mitsubishi UFJ Bank, Resona Bank, Kansai Mirai Bank, Yamaguchi Bank, Kitakyushu Bank, Mitsubishi UFJ Trust and Banking, Japan Custody Bank, JPMorgan Chase Bank и другие.