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Сбербанк заявил о сокращении кредитов бизнесу в недружественных валютах
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Сбербанк с марта 2022 года вдвое сократил кредиты бизнесу в недружественных валютах — по итогам сентября текущего года их доля составила 13,2%, сообщил первый зампред правления... ПРАЙМ, 12.10.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Сбербанк с марта 2022 года вдвое сократил кредиты бизнесу в недружественных валютах — по итогам сентября текущего года их доля составила 13,2%, сообщил первый зампред правления банка Александр Ведяхин.
"Доля недружественных валют в портфеле по итогам сентября – 13,2%, с марта 2022 года портфель снижен в 2 раза за счет погашения или конверсии в дружественные валюты и рубль. В целом мы планомерно снижаем долю кредитов в недружественных валютах, и нам многое удалось", — сказал он журналистам в кулуарах Российской энергетической недели.
При этом первый зампред правления Сбербанка отметил, что ослабление курса рубля и высокие ставки в настоящее время осложняют конверсию кредитов из недружественных валют.
"При этом сохраняющийся портфель в недружественных валютах обслуживается заемщиками своевременно и в срок. Проблем с этим нет", — добавил Ведяхин.
Одновременно высокая ключевая ставка сказывается и на темпах роста кредитования бизнеса. "В 2023 году мы ожидаем замедления роста корпоративного кредитования в связи с высокой ключевой ставкой", — отметил первый зампред правления Сбербанка.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.