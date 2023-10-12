МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Сбербанк подал в арбитражный суд Москвы два иска к японским банкам: с MUFG Bank он требует взыскать более 99 миллионов японских йен (около 67 миллионов рублей по текущему курсу), с Mizuho Bank – более 100 миллионов рублей, следует из информации в картотеке арбитражных дел. Арбитражный суд обжаловал отказ в иске к двоим экс-топам "Рост банка"

Оба иска поступили в суд 6 октября. Исковое заявление в адрес MUFG Bank принято к рассмотрению, предварительные слушания назначены на 9 ноября. Второй иск к производству пока не принят. Основания исковых требований в обоих случаях пока не сообщаются.

MUFG Bank и Mizuho Bank – крупные японские банки, имеющие дочерние кредитные организации в России, – АО "Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия)" (бывший "Банк оф Токио-Мицубиси") и АО "Мидзухо Банк (Москва)".