Чистая прибыль Citigroup за девять месяцев снизилась на 10%, до 11 млрд долларов
МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Чистая прибыль одной из крупнейших финансовых корпораций в мире Citigroup по итогам девяти месяцев текущего года сократилась на 10% в годовом выражении, до 11,067 миллиарда долларов, следует из отчетности корпорации.
Разводненная прибыль на акцию за девять месяцев составила 5,14 доллара против 5,84 доллара годом ранее. Выручка финансового гиганта по итогам отчетного периода при этом выросла на 6%, составив 61,022 миллиарда долларов.
По итогам третьего квартала чистая прибыль Citigroup выросла на 2% в годовом выражении, до 3,546 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 1,63 доллара — как и годом ранее. Выручка корпорации за прошлый квартал увеличилась на 9%, до 20,139 миллиарда долларов, аналитики прогнозировали ее на уровне 19,22 миллиарда.
Акции Citigroup на предторгах дорожают на 1,97%.
Банковская группа Citigroup, основанная в 1812 году, оказывает значительное влияние на весь банковский сектор и финансовую систему США и входит в так называемую "большую четверку" банков страны вместе с основными конкурентами — Bank of America, JP Morgan Chase и Wells Fargo.
https://1prime.ru/banks/20231013/841978231.html