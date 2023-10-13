МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Чистая прибыль одной из крупнейших финансовых корпораций в мире Citigroup по итогам девяти месяцев текущего года сократилась на 10% в годовом выражении, до 11,067 миллиарда долларов, следует из отчетности корпорации. Чистая прибыль JP Morgan за январь-сентябрь выросла в два раза

Разводненная прибыль на акцию за девять месяцев составила 5,14 доллара против 5,84 доллара годом ранее. Выручка финансового гиганта по итогам отчетного периода при этом выросла на 6%, составив 61,022 миллиарда долларов.

По итогам третьего квартала чистая прибыль Citigroup выросла на 2% в годовом выражении, до 3,546 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 1,63 доллара — как и годом ранее. Выручка корпорации за прошлый квартал увеличилась на 9%, до 20,139 миллиарда долларов, аналитики прогнозировали ее на уровне 19,22 миллиарда.

Акции Citigroup на предторгах дорожают на 1,97%.

Банковская группа Citigroup, основанная в 1812 году, оказывает значительное влияние на весь банковский сектор и финансовую систему США и входит в так называемую "большую четверку" банков страны вместе с основными конкурентами — Bank of America, JP Morgan Chase и Wells Fargo.