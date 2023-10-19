МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Роскомнадзор подтвердил утечку личной информации "МТС Банка", составил административный протокол, который передаст в суд, рассказали РИА Новости в ведомстве. В Kaspersky сообщили, как выросло число хакерских атак на Ближний Восток

"В результате проверки Роскомнадзор выявил факт утечки персональных данных клиентов "МТС Банка", составил административный протокол за нарушение законодательства о защите персональных данных. Протокол будет передан в суд", — рассказали представитель РКН.

В сентябре Telegram-канал "Утечки информации" сообщал о появлении в сети базы якобы с данными клиентов "МТС банка". Как отмечали РИА Новости в организации, базы с данными ее клиентов не содержат банковской тайны, счета вне опасности, при этом сам банк атаке хакеров не подвергся.