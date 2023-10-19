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2023
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Роскомнадзор подтвердил утечку данных клиентов "МТС Банка"
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Роскомнадзор подтвердил утечку личной информации "МТС Банка", составил административный протокол, который передаст в суд, рассказали РИА Новости в ведомстве. "В результате... ПРАЙМ, 19.10.2023
банки, финансы, новости, роскомнадзор, персональные данные, мтс-банк
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Роскомнадзор подтвердил утечку личной информации "МТС Банка", составил административный протокол, который передаст в суд, рассказали РИА Новости в ведомстве.
"В результате проверки Роскомнадзор выявил факт утечки персональных данных клиентов "МТС Банка", составил административный протокол за нарушение законодательства о защите персональных данных. Протокол будет передан в суд", — рассказали представитель РКН.
В сентябре Telegram-канал "Утечки информации" сообщал о появлении в сети базы якобы с данными клиентов "МТС банка". Как отмечали РИА Новости в организации, базы с данными ее клиентов не содержат банковской тайны, счета вне опасности, при этом сам банк атаке хакеров не подвергся.