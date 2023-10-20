МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Сотрудники МВД России теперь смогут оперативно получать данные о мошенничестве в отношении клиентов банков, в том числе узнавать реквизиты дропперов – лиц, на счета которых выводятся украденные мошенниками деньги. Соответствующий закон об информационном обмене Банка России и правоохранителей вступит в силу с 21 октября. Банки в сентябре нарастили кредитование компаний и населения, заявили в ЦБ

"Как будет происходить обмен? После обращения потерпевшего лица в правоохранительные органы, они смогут обратиться к автоматизированной системе и получить информацию о тех реквизитах, с помощью которых было совершено хищение и куда соответственно были выведены похищенные денежные средства", — приводится в сообщении Банка России комментарий главы директора департамента информационной безопасности ЦБ Вадима Уварова.

При этом, если таких сведений не будет в базе ФинЦЕРТ, регулятор обратится за уточнением в банки, добавили в ЦБ. Благодаря режиму "одного окна" получать информацию, необходимую для расследования фактов мошенничества и уголовных дел, станет возможно в максимально сжатые сроки. При этом обмен данными будет происходить с соблюдением норм банковской тайны, добавил регулятор.

Сведения, которые ЦБ получит от правоохранительных органов, банки смогут учитывать в своих системах для предотвращения новых мошеннических операций.