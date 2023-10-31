2023-10-31T18:30:03+03:00
2023-10-31T18:30:03+03:00
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2023
https://1prime.ru/banks/20231031/842134983.html
ЦБ предписал "Тинькофф банку" приостановить сделки из-за манипуляций
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Банк России направил предписание "Тинькофф банку" приостановить биржевые сделки ряда клиентов на основании закона о противодействии неправомерному использованию инсайдерской... ПРАЙМ, 31.10.2023
банки, финансы, экономика, новости, россия, цб, тинькофф банк
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Банк России направил предписание "Тинькофф банку" приостановить биржевые сделки ряда клиентов на основании закона о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, говорится в сообщении регулятора.
"Банком России в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" направлено предписание АО "Тинькофф Банк"… о приостановлении совершения сделок и проведения операций на организованных торгах по поручениям отдельных клиентов общества", — указывается в публикации.