МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Банк России направил предписание "Тинькофф банку" приостановить биржевые сделки ряда клиентов на основании закона о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, говорится в сообщении регулятора. Роскомнадзор не получил уведомление о взломе сайта НСПК , заявил ЦБ

"Банком России в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" направлено предписание АО "Тинькофф Банк"… о приостановлении совершения сделок и проведения операций на организованных торгах по поручениям отдельных клиентов общества", — указывается в публикации.