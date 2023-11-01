МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Швейцарский национальный банк не исключает дальнейших повышений процентных ставок, несмотря на недавнюю паузу в цикле ужесточения денежно-кредитной политики и снижение инфляции, наблюдаемое в последние месяцы. Об этом в среду заявил управляющий центрального банка Швейцарии Томас Джордан. Старейший банк Швейцарии прекратит принимать рублевые переводы

На последнем заседании, состоявшемся в сентябре, Швейцарский национальный банк оставил ключевую процентную ставку на уровне 1,75%. Это стало первой паузой с тех пор, как центральный банк начал повышать стоимость заимствований в середине 2022 года.

Хотя инфляция снизилась с уровней, превышающих целевой диапазон ШНБ, который составляет 0%-2%, до 1,7% в сентябре, центральный банк по-прежнему готов принять меры при необходимости, заявил Джордан, выступая перед правительством на ежегодном заседании в Берне.

"Небольшое снижение инфляционного давления и ужесточение денежно-кредитных условий ввиду усиления швейцарского франка позволило Швейцарскому национальному банку занять выжидательную позицию в сентябре", — говорится в заявлении, опубликованном по итогам заседания.