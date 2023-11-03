ЦБ предлагает расширить список иностранных участников Системы быстрых платежей
МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Новый проект указания ЦБ предлагает сделать участниками Системы быстрых платежей (СБП) не только зарубежные банки, но и зарубежных поставщиков платежных услуг, следует из текста документа.
"Возможность осуществления трансграничного перевода денежных средств в Системе быстрых платежей с участием иностранных поставщиков платежных услуг, не являющихся иностранными банками (иностранными кредитными организациями)", — говорится в пояснительной записке к проекту указания.
Кроме того, предполагается, что иностранные банки смогут при совершении операций не публиковать о себе некоторую информацию.
"Возможность осуществления трансграничного перевода денежных средств в СБП между физическими лицами с участием иностранного банка, являющегося вторым банком-посредником, без его регистрации в качестве косвенного участника СБП и публикации информации в справочнике БИК", — также сказано в документе.
Также Банк России планирует проработать процесс возврата денег в случае неудачного международного перевода.
"Возможность возврата денежных средств плательщику с корреспондентского счета банка-посредника при неуспешном завершении трансграничного перевода на стороне нерезидентов на основании распоряжения Банка России в дополнение к возврату на основании распоряжения банка-посредника", — отмечается в проекте указания.
https://1prime.ru/banks/20231103/842171369.html