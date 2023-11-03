МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Новый проект указания ЦБ предлагает сделать участниками Системы быстрых платежей (СБП) не только зарубежные банки, но и зарубежных поставщиков платежных услуг, следует из текста документа. "Мир" вам. В Турции появились российские терминалы

"Возможность осуществления трансграничного перевода денежных средств в Системе быстрых платежей с участием иностранных поставщиков платежных услуг, не являющихся иностранными банками (иностранными кредитными организациями)", — говорится в пояснительной записке к проекту указания.

Кроме того, предполагается, что иностранные банки смогут при совершении операций не публиковать о себе некоторую информацию.

"Возможность осуществления трансграничного перевода денежных средств в СБП между физическими лицами с участием иностранного банка, являющегося вторым банком-посредником, без его регистрации в качестве косвенного участника СБП и публикации информации в справочнике БИК", — также сказано в документе.

Также Банк России планирует проработать процесс возврата денег в случае неудачного международного перевода.

"Возможность возврата денежных средств плательщику с корреспондентского счета банка-посредника при неуспешном завершении трансграничного перевода на стороне нерезидентов на основании распоряжения Банка России в дополнение к возврату на основании распоряжения банка-посредника", — отмечается в проекте указания.