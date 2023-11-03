МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Нацбанк Украины прогнозирует уменьшение международной помощи Киеву в 2024 и 2025 годах до 38,5 и 25 миллиардов долларов соответственно, свидетельствуют данные октябрьского инфляционного отчета. Путин раскрыл, что Украина делает с оружием

Согласно данным отчета, опубликованного на сайте регулятора, объем международной финансовой помощи Украине в этом году превысит 45 миллиардов долларов.

"В 2024-2025 годах официальное финансирование будет оставаться значительным, хотя и постепенно уменьшаться — до 38,5 и 25 миллиардов долларов соответственно. Для получения таких объемов помощи критически важным будет выполнение Украиной взятых на себя обязательств и активное сотрудничество с МВФ и другими международными партнерами", — говорится в отчете.

Кроме того, Нацбанк отмечает, что существенные объемы внешней поддержки обеспечат чистый приток валюты, несмотря на сохранение ее дефицита со стороны частного сектора.

"Из-за значительной доли кредитов в общем объеме международной помощи, государственный и гарантированный государством долг ожидаемо будет расти. Его соотношение к ВВП составило около 80% на конец сентября и вырастет до более чем 95% ВВП в 2024-2025 годах", — говорится в отчете.

По оценкам регулятора, международные резервы Украины вырастут свыше 41 миллиарда долларов по итогам текущего года и будут удерживаться на уровне около 45 миллиардов долларов по итогам 2024 и 2025 годов.