МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Федеральная резервная система США не будет снижать процентные ставки до 4-го квартала 2023 года, считают экономисты Goldman Sachs. По их словам, превосходящие ожидания темпы экономического роста помогают США избегать рецессии. В ФРС США хотят продолжить ужесточение денежно-кредитной политики

В этом году американская экономика, вопреки опасениям, не перешла к рецессии и "значительно приблизилась к мягкой посадке", говорилось в аналитической записке, представленной в воскресенье.

В Goldman ожидают, что вероятность рецессии в ближайшие 12 месяцев будет "средней по историческим меркам", составляя 15,0%, а ВВП США в 2024 году вырастет на 2,1%.

"Достигнуты необходимые условия для возвращения инфляции к целевому уровню (центрального банка), и наиболее тяжелый ущерб от ужесточения денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики уже позади, — сообщили экономисты Goldman. — Самая трудная часть борьбы с инфляцией, судя по всему, подошла к концу".

Согласно прогнозу Goldman, ФРС осуществит первое снижение ставок в 4-м квартале 2024 года после того, как ключевой индикатор годовой инфляции упадет ниже 2,5%. Затем центральный банк США, как ожидается, будет каждый квартал снижать ставки на 25 базисных пунктов, и это будет продолжаться до 2-го квартала 2026 года, когда ставка по федеральным фондам достигнет диапазона 3,5%-3,7%.

"Такой равновесный уровень ставок будет выше, чем в рамках предыдущего цикла", — отмечают экономисты.

Тем временем трейдеры ожидают, что ФРС начнет снижать ставки в середине 2024 года, согласно данным LSEG.

Экономисты Morgan Stanley придерживаются похожего прогноза, ожидая первого снижения на 25 базисных пунктов в июне 2024 года, за которым последуют еще три снижения до конца следующего года, после чего в 2025 году ФРС будет снижать ставки на каждом заседании.