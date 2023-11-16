МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Европейские депозитарии Euroclear и Сlearstream после решения Израиля сегрегировать счета с ценными бумагами россиян могут попросить финансовые организации и в других странах указать счета клиентов с российским гражданством, прокомментировал РИА Новости партнер адвокатского бюро "Некторов, Савельев и Партнеры" (НСП) Александр Некторов. В Бельгии предостерегли ЕС от использования замороженных российских активов

Как ранее сообщило издание РБК со ссылкой на профильных консультантов, израильские банки из-за предписания бельгийского депозитария Euroclear стали ограничивать операции по счетам с ценными бумагами россиян, ограничения действуют даже при наличии израильского паспорта.

"Euroclear и Сlearstream нацелены на то, чтобы исключить свои собственные риски нарушения европейского санкционного законодательства, устанавливающего ряд ограничений для российских граждан", — отмечает Некторов.

"Клиентами Euroclear и Сlearstream являются крупные депозитарии. Их счет в Euroclear и Сlearstream является номинальным (то есть по нему Euroclear и Сlearstream не видит, кому конкретно принадлежат бумаги и деньги), соответственно, Euroclear и Сlearstream не могут гарантировать, что европейское законодательство не нарушается. Чтобы исключить такие риски, они и просят "показать" россиян. Делается это через сегрегацию россиян от остальных инвесторов. Сегрегация уже прошла в Казахстане и в ОАЭ. Думаю, что после Израиля будут и другие страны, в которых будут запущены подобные процессы", — говорит партнер НСП.

Европейские страны в 2022 году ввели санкции против российского Национального расчетного депозитария (НРД). В результате денежные средства и ценные бумаги российских клиентов были заблокированы на счетах НРД в депозитариях Euroclear (регулируется минфином Люксембурга) и Clearstream (казначейством Бельгии). Также под блокировку попали средства на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах.