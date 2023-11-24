МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Группа ВТБ за 10 месяцев получила 402,8 миллиарда рублей чистой прибыли по МСФО, за октябрь заработала 26,8 миллиарда рублей, по итогам всего года результат будет выше 430 миллиардов рублей, сообщил журналистам первый зампредседателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов. ВТБ предрек рекордный объем выдачи ипотеки на строительство частных домов

"Мы по октябрю закончили месяц с чистой прибылью 26,8 миллиарда рублей, это соответствует возврату на капитал в 14,7%. Это дает десятимесячную прибыль в размере, превысившем 400 миллиардов рублей. Чтобы быть точнее — 402,8 миллиарда рублей составляет наш результат накопленным эффектом за 10 месяцев и возвратность на капитал 25,3% годовых", — сказал он.

Отчетность представлена без сравнительных данных за аналогичный период прошлого года.

"Объективно оставшиеся два месяца позволяют нам говорить, что прибыль будет более 430 миллиардов рублей, какое точно значение, мы с вами увидим по итогам ноября", — добавил топ-менеджер.

"Сделаем ли мы 400 (миллиардов рублей прибыли в 2024 году — ред.)? С большой вероятностью нет в силу реализации процентного риска… Я ожидаю прибыль 2024 года меньше 400 миллиардов рублей, но больше 300 миллиардов рублей. В таком диапазоне мы остановимся", — добавил он.

Официальную цель группы по прибыли на будущий год Пьянов обещал озвучить при раскрытии результатов 2023 года.

Также он рассказал, что в конце декабря на совете директоров будет рассматриваться новая стратегия группы на ближайшие три года. "Она будет предусматривать, естественно, рост прибыли к 2026 году и рост возврата на капитал", — добавил топ-менеджер.

В конце октября Пьянов подтверждал озвученный ранее годовой прогноз по прибыли на уровне 420 миллиардов рублей.

За 2022 год группа ВТБ получила убыток по МСФО в 613 миллиардов рублей. За 2021 год ВТБ получил чистую прибыль в размере 327,4 миллиарда рублей (на то время это рекордный показатель), что в 4,3 раза больше результата 2020 года.