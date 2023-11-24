МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. ВТБ создал за октябрь "аномально высокие" резервы под кредитные убытки по ссудам юридических лиц, так как допускает, что на фоне высокой ключевой ставки у ряда компаний в сфере инвестиционного бизнеса и строительства коммерческой недвижимости могут возникнуть сложности с обслуживанием кредитов, сообщил журналистам первый зампредседателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов. ВТБ возглавил рейтинг убыточных корпораций в России

"Резервы под кредитные убытки и прочие резервы составили за октябрь 22,3 миллиарда рублей, что составляет сравнительно повышенную для наших реалий стоимость риска 1,6%. Внутри этих резервов аномально высокими являются резервы и, следовательно стоимость риска, по кредитам юридическим лицам", — заявил топ-менеджер.

Из 22,3 миллиарда рублей резервов – 13,9 миллиарда рублей – кредиты юридических лиц, 8,4 миллиарда рублей – физические лица, пояснил он. "По ряду заемщиков в крупном корпоративном, инвестиционном бизнесе мы вынуждены были предусмотреть сценарий, когда долгий период повышенных ключевых ставок 15% годовых по сути может повлиять на возможность заемщиков в будущем обслуживать по оригинальному графику свои кредиты", — добавил Пьянов.

Прежде всего, речь идет о кредитах на инвестиционные проекты и на строительство коммерческой недвижимости, не обеспеченных эскроу, рассказал Пьянов.

При этом он отметил, что досоздание резервов в октябре является разовым эффектом, "покрывающим весь период ожидаемого срока повышенных ключевых ставок в районе 15% до третьего квартала 2024 года". "Если окажется так, что повышения ставок в этот период будут более резкими или период перехода к снижению будет более медленным, это может внутри 2024 года каким-то образом скорректировать наш подход. Но в 2023 году мы считаем, что корректно отражаем макроэкономические реалии сейчас", — заявил он.

Говоря о кредитном портфеле группы в целом, он рассказал, что кредиты населению увеличились в октябре на 2%, с начала года — на 21,8%, до 6,8 триллиона рублей. Объем кредитов юрлицам вырос в октябре на 3,3% (с учетом валютной переоценки кредитный портфель увеличился на 4,1%) и за 10 месяцев этого года увеличился на 17,6%, до 13,8 триллиона рублей (с учетом валютной переоценки — 12,4%).