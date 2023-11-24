2023-11-24T11:37:42+03:00
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Сбербанк запустил исламскую ипотеку в двух регионах
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Сбербанк объявил о запуске программы исламской ипотеки "Ипотека Мурaбаха" в Башкортостане и Дагестане. По условиям финансирования в договоре купли-продажи стоимость недвижимости... ПРАЙМ, 24.11.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Сбербанк объявил о запуске программы исламской ипотеки "Ипотека Мурaбаха" в Башкортостане и Дагестане.
По условиям финансирования в договоре купли-продажи стоимость недвижимости указывается с учетом наценки, в рассрочку без уплаты процентов. Такой принцип финансирования соответствует стандартам AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions), сообщила пресс-служба банка.
"Ипотека Мурабаха" доступна на сумму от 300 тысяч до 100 миллионов рублей сроком до 20 лет с минимальным первоначальным взносом от 30%. Продукт сертифицирован Шариатским консультационным советом, говорится в сообщении.
Как уточняется в нем, новый ипотечный продукт сначала будет предлагаться в пилотном режиме в двух регионах России: Башкортостане (на первичном и вторичном рынке жилья) и Дагестане (только на первичном рынке). При этом "Ипотека Мурабаха" будет доступна всем гражданам РФ, "независимо от их вероисповедания".