МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Сбербанк объявил о запуске программы исламской ипотеки "Ипотека Мурaбаха" в Башкортостане и Дагестане. Эксперт раскрыл необходимый для покупки жилья в ипотеку доход

По условиям финансирования в договоре купли-продажи стоимость недвижимости указывается с учетом наценки, в рассрочку без уплаты процентов. Такой принцип финансирования соответствует стандартам AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions), сообщила пресс-служба банка.

"Ипотека Мурабаха" доступна на сумму от 300 тысяч до 100 миллионов рублей сроком до 20 лет с минимальным первоначальным взносом от 30%. Продукт сертифицирован Шариатским консультационным советом, говорится в сообщении.

Как уточняется в нем, новый ипотечный продукт сначала будет предлагаться в пилотном режиме в двух регионах России: Башкортостане (на первичном и вторичном рынке жилья) и Дагестане (только на первичном рынке). При этом "Ипотека Мурабаха" будет доступна всем гражданам РФ, "независимо от их вероисповедания".