МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. "ОТП банк" на этой неделе завершил предоставление льготных автокредитов из-за исчерпания лимита, во многих других банках программа завершилась в середине ноября, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации, которая входит в число кредиторов в рамках госпрограммы. "ОТП банк" выплатит дивиденды в 90 процентов своей прибыли по МСФО

В начале ноября вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщал, что программа льготного автокредитования будет в ближайшее время дофинансирована на 1,2 миллиарда рублей. Ранее в рамках программы на этот год было выделено 5,1 миллиарда рублей.

"У каждого банка свой лимит, поэтому банк самостоятельно принимает решение о завершении программы. В "ОТП банке" программа завершилась на этой неделе. По информации с рынка, многие другие банки также завершили предоставление льготных автокредитов во второй половине ноября по причине исчерпания лимита", — рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что "ОТП банк" выдал не очень много кредитов по программе льготного автокредитования, так как на банк был выделен небольшой лимит субсидии. "Всего по данной программе за 2023 год мы выдали 146 кредитов, в том числе 81 кредит — учителям и медработникам, семь кредитов — на электромобили. В общем объеме выдач банка доля льготных автокредитов составила менее 1%", — рассказали в банке.

Самыми популярными моделями стали Lada Granta и Haval Jolion, отметили в пресс-службе.

Льготными автокредитами могут воспользоваться медработники, работники сферы образования, а также участники СВО и их семьи. Как ранее в ноябре заявил премьер-министр Михаил Мишустин теперь в программу включены и люди с инвалидностью.

По актуальным условиям программы, базовая скидка на автомобиль составляет 20% от его стоимости (для жителей Дальнего Востока – 25%). Под неё подпадают машины Lada, УАЗ, ГАЗ, китайские Haval (произведенные на заводе в Тульской области) стоимостью до 2 миллионов рублей, а также электромобили Evolute и "Москвич 3е". При этом скидка на льготное приобретение электромобиля российского производства в кредит увеличена с 25% до 35%. Также до 35% (но не более 925 тысяч рублей) увеличена скидка на их лизинг.

Кроме того, согласно постановлению правительства, льготные автокредиты с 2024 года будут выдаваться на машины с высокой локализаций, требования по которой будут расти в ближайшую трёхлетку.