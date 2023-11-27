МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что ожидает снижения роста доходов банковского сектора России в 2024 году, в том числе ВТБ. В Британии предложили реформировать работу Банка Англии

банкир в понедельник, 27 ноября, встретился с президентом России Владимиром Путиным.

"Но надо сказать, что в следующем году все-таки мы ожидаем снижение роста банковского сектора и наших доходов, потому что Центральный банк принял антиинфляционные меры: повышение ставки, ограничение кредитования, в том числе потребительского", — сказал Костин.

В этом году, по его словам, ВТБ серьезно компенсировал убытки, понесенные в 2022 году. "Восстанавливаем капитальную базу и выходим на рекордную прибыль — где-то в 420 миллиардов рублей, что, конечно, очень существенно", — отметил Костин.

Ранее в ноябре первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов сообщал, что прибыль за весь 2023 год превысит 430 миллиардов рублей.

Также Костин на встрече с Путиным рассказал, что филиал ВТБ в Шанхае "за год удвоит оборот своей деятельности".