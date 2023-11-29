МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Современная молодежь не доверяет банковским вкладам как инструменту сбережений, молодые люди сомневаются, что крупную сумму можно накопить, вложив небольшую, сообщает издание РБК со ссылкой на опрос ВЦИОМ. ЦБ назвал уровень средней максимальной ставки по вкладам крупнейших банков

По словам исследовательского менеджера департамента социальных исследований ВЦИОМ Дмитрия Маркова, отношение молодежи к сбережениям является неопределенным, так как при ответе на вопросы респонденты чаще выбирали варианты с приставкой "скорее". По его словам, это говорит о том, что они "не имеют явно выраженного ценностного полюса".

Марков отметил, что по итогам исследования выяснилось, что 58% респондентов не доверяет банковским вкладам. Он добавил, что среди ответивших отрицательно молодых людей 41% "скорее уверены" в бесполезности вкладов, а 17% "точно уверены" в этом.

Исследование показало, что для молодежи самым надежным и эффективным инструментом являются недвижимость и драгоценные металлы.

Ранее на фоне повышения ключевой ставки Банка России многие отечественные банки подняли ставки по вкладам в среднем до 13,64%.

Банк России в пятницу, 27 октября, неожиданно повысил ключевую ставку сразу до 15 процентов с 13 процентов годовых. Текущее инфляционное давление в России значительно усилилось и складывается выше ожиданий ЦБ, считает регулятор. При этом ЦБ убрал из заявления по ключевой ставке сигнал об оценке целесообразности ее повышения на ближайших заседаниях.