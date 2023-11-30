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2023
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Приложения двух российских банков пропали из Google Play
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Мобильные приложения "Почта банка" и банка "Русский стандарт", которые в начале ноября попали под санкции США, стали недоступны для скачивания в Google Play, убедился... ПРАЙМ, 30.11.2023
банки, финансы, новости, почта банк, русский стандарт, google play
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Мобильные приложения "Почта банка" и банка "Русский стандарт", которые в начале ноября попали под санкции США, стали недоступны для скачивания в Google Play, убедился корреспондент РИА Новости.
Также приложение "Почта банка" исчезло из App Store, при этом там еще доступно приложение "Русский стандарт". В Google Play доступно "Русский стандарт страхование".
Вместе с этими банками под американские санкции попали еще "Хоум Банк", Абсолют банк и Всероссийский банк развития регионов ("ВБРР"), их приложений, как убедился корреспондент агентства, нет в Google Play и App Store.
При этом на сайте "ВБРР" указывается, что приложения банка могут быть установлены только на устройства, которые работают на Android, в частности с помощью официального российского магазина мобильных приложений для данной операционной системы RuStore. А на сайте "Хоум банка" рекомендуется не удалять приложение, установленное ранее и отключить в настройках iPhone автоматическое удаление приложения.