МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Мобильные приложения "Почта банка" и банка "Русский стандарт", которые в начале ноября попали под санкции США, стали недоступны для скачивания в Google Play, убедился корреспондент РИА Новости. Приложение банка "Ак Барс" пропало из Google Play

Также приложение "Почта банка" исчезло из App Store, при этом там еще доступно приложение "Русский стандарт". В Google Play доступно "Русский стандарт страхование".

Вместе с этими банками под американские санкции попали еще "Хоум Банк", Абсолют банк и Всероссийский банк развития регионов ("ВБРР"), их приложений, как убедился корреспондент агентства, нет в Google Play и App Store.

При этом на сайте "ВБРР" указывается, что приложения банка могут быть установлены только на устройства, которые работают на Android, в частности с помощью официального российского магазина мобильных приложений для данной операционной системы RuStore. А на сайте "Хоум банка" рекомендуется не удалять приложение, установленное ранее и отключить в настройках iPhone автоматическое удаление приложения.