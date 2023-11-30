Апелляция оставила в силе арест ценных бумаг VTB Europe на 80,7 млн евро
МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Тринадцатый арбитражный апелляционный суд (Санкт-Петербург) поддержал нижестоящую инстанцию, которая по заявлению банка ВТБ наложила арест на принадлежащие его бывшей европейской "дочке" VTB Bank (Europe) ценные бумаги на сумму более 80,7 миллиона евро.
Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, апелляционный суд отклонил жалобу немецкого VTB Bank (Europe) на вынесенное в сентябре определение арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Обеспечительные меры приняты в деле по иску ВТБ, требующего взыскать с VTB Bank (Europe) более 112,6 миллиона евро задолженности (около 11 миллиардов рублей по текущему курсу).
Пресс-служба ВТБ ранее сообщала, что суд первой инстанции "удовлетворил заявление ВТБ о принятии обеспечительных мер в полном объеме и наложил арест на все ценные бумаги ВТБЕ (VTB Europe — ред.), в том числе находящиеся на счете депо ВТБЕ, открытом в депозитарии ВТБ". В определении суда говорится, что арест наложен на ценные бумаги Альфа-банка, Veon Holdings, Astana Finance, "Газпрома" и РЖД.
В российском банке уточняли, что предметом данного иска является взыскание задолженности по договору о прекращении взаимных прав и обязанностей по неисполненным сделкам, так как VTB Europe до настоящего времени не исполнил свои обязательства по нему. Договор был заключен по генеральному соглашению ISDA (Международная ассоциация свопов и деривативов).
В апреле 2022 года после введения международных санкций против ВТБ немецкий регулятор отстранил российский банк от управления VTB Bank Europe. Затем годовое собрание акционеров европейской "дочки" ВТБ приняло решение о ликвидации банка с 1 апреля 2023 года. После введения процедуры ликвидации VTB Europe попытался вывести свои ценные бумаги со счета депо, открытого в депозитарии ВТБ, в том числе за рубеж, на общую сумму более 60 миллионов евро, сообщали в пресс-службе. По словам представителя ВТБ, эти "действия ВТБЕ, находящегося под контролем недружественного государства, нарушали интересы банка ВТБ как основного акционера ВТБЕ и Российской Федерации как крупнейшего акционера банка ВТБ".
https://1prime.ru/banks/20231130/842416674.html