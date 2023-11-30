МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Тринадцатый арбитражный апелляционный суд (Санкт-Петербург) поддержал нижестоящую инстанцию, которая по заявлению банка ВТБ наложила арест на принадлежащие его бывшей европейской "дочке" VTB Bank (Europe) ценные бумаги на сумму более 80,7 миллиона евро. Верховный суд оставил в силе взыскание с Ананьевых по иску ПСБ

Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, апелляционный суд отклонил жалобу немецкого VTB Bank (Europe) на вынесенное в сентябре определение арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Обеспечительные меры приняты в деле по иску ВТБ, требующего взыскать с VTB Bank (Europe) более 112,6 миллиона евро задолженности (около 11 миллиардов рублей по текущему курсу).

Пресс-служба ВТБ ранее сообщала, что суд первой инстанции "удовлетворил заявление ВТБ о принятии обеспечительных мер в полном объеме и наложил арест на все ценные бумаги ВТБЕ (VTB Europe — ред.), в том числе находящиеся на счете депо ВТБЕ, открытом в депозитарии ВТБ". В определении суда говорится, что арест наложен на ценные бумаги Альфа-банка, Veon Holdings, Astana Finance, "Газпрома" и РЖД.

В российском банке уточняли, что предметом данного иска является взыскание задолженности по договору о прекращении взаимных прав и обязанностей по неисполненным сделкам, так как VTB Europe до настоящего времени не исполнил свои обязательства по нему. Договор был заключен по генеральному соглашению ISDA (Международная ассоциация свопов и деривативов).

В апреле 2022 года после введения международных санкций против ВТБ немецкий регулятор отстранил российский банк от управления VTB Bank Europe. Затем годовое собрание акционеров европейской "дочки" ВТБ приняло решение о ликвидации банка с 1 апреля 2023 года. После введения процедуры ликвидации VTB Europe попытался вывести свои ценные бумаги со счета депо, открытого в депозитарии ВТБ, в том числе за рубеж, на общую сумму более 60 миллионов евро, сообщали в пресс-службе. По словам представителя ВТБ, эти "действия ВТБЕ, находящегося под контролем недружественного государства, нарушали интересы банка ВТБ как основного акционера ВТБЕ и Российской Федерации как крупнейшего акционера банка ВТБ".