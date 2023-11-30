МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Российский банковский сектор недополучит на горизонте года около 600 миллиардов рублей чистого процентного дохода из-за роста ключевой ставки ЦБ до 15%, говорится в обзоре финансовой стабильности Банка России. ЦБ назвал долю бумаг недружественных стран у российских брокеров

"В среднесрочной перспективе ожидается реализация процентного риска по банковскому портфелю на фоне роста ставок и высокой доли краткосрочных обязательств, что окажет давление на ЧПМ (чистую процентную маржу — ред.) банков. Базовая оценка в результате роста ставок с 7,5 до 15% – около 0,6 триллиона рублей недополученного ЧПД (чистый процентный доход — ред.) на горизонте года", — говорится в документе.

При высокой чистой процентной марже сектора (4,8% в третьем квартале) это существенно не повлияет на финансовое положение банков, "поэтому системный риск является ограниченным", указал регулятор. "Тем не менее фактическое влияние может быть серьезнее с учетом поведенческих эффектов (перетока средств с текущих счетов на депозиты)", — отметил ЦБ.

При этом оценка процентного риска по банковскому портфелю в целом по банковскому сектору на горизонте года в случае дополнительного роста ставок на 1 процентный пункт составляет 1,6-3,6% годового ЧПД банковского сектора (без учета и с учетом поведенческих предпосылок соответственно). Банкам требуется повысить качество управления процентным риском, отметил ЦБ.

Также регулятор сообщил, что банки продолжили сокращать длинную открытую валютную позицию, что способствует сокращению потенциальных потерь сектора от колебаний валютного курса. Так, отношение открытой валютной позиции к капиталу уменьшилось с начала 2023 года с 10 до 7%.