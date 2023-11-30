МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. В комитете Госдумы по строительству и ЖКХ не поддержали инициативу банков, предложивших переложить комиссии за оплату ЖКУ с россиян на ресурсоснабжающие организации (РСО) или на кого-либо еще, заявил РИА Новости член комитета Сергей Колунов, комментируя просьбу Ассоциации компаний, обслуживающих недвижимость (АКОН), ограничить комиссию до 0,5% за оплату ЖКХ с УК и ТСЖ, выступающих агентами РСО. Россиянам раскрыли, как подорожают услуги ЖКХ в 2024 году

Как сообщила ранее газета "Коммерсант", АКОН направила письмо главе ЦБ РФ Эльвире Набиуллиной и главе Минфина РФ Антону Силуанову с просьбой ограничить максимальную комиссию до 0,5% за оплату ЖКХ с УК и ТСЖ, выступающих агентами РСО и принимающих коммунальные платежи от населения. До этого Национальный совет по финансовому рынку направил спикеру ГД Вячеславу Володину отзыв на законопроект об отмене банковских комиссии при оплате ЖКУ, где предложил взимать их с РСО вместо граждан.

Колунов пояснил, что законопроект предусматривает полную отмену комиссии для физлиц и комиссионные 1-3%, которые есть сейчас, не должны быть переложены на ресурсоснабжающие организации или на кого-либо еще.

"Мы отменяем комиссии, а не перекладываем! Еще раз подчеркну — инициативу банков по перекладыванию комиссии не поддерживаем ни в каком виде, это приведет к увеличению стоимости услуг для наших граждан", — сказал депутат. Банки России выступили против отмены комиссий за оплату услуг ЖКХ

Он подчеркнул, что в таком случае будет получен результат, обратный желаемому.

"Наша же цель, наоборот, дополнительно обезопасить жителей от необоснованных расходов", — отметил в разговоре с РИА Новости другой член комитета Александр Якубовский и добавил, что требуется "обезопасить в первую очередь граждан от необоснованного роста тарифов, когда ресурсоснабжающие организации начнут перекладывать рост своих комиссий на конечных потребителей".

"Уверен, что…при рассмотрении законопроекта в Госдуме мы учтем эти риски и обезопасим граждан", — добавил он.

По его словам, сам размер максимальной комиссии, конечно, требует дополнительного обсуждения, потому что по сути сейчас каждая из сторон процесса пытается "выторговать" себе максимально удобные и выгодные условия — банки, РСО и так далее, но задача для законодателей заключается именно в создании наиболее выгодных условий для физических лиц.

На прошлой неделе комитет одобрил ко второму чтению законопроект об отмене банковских комиссий при оплате услуг ЖКХ. Законопроект был внесен в ГД в 2020 году. В ноябре Володин заявил, что законопроект будет рассмотрен ГД во втором чтении в приоритетном порядке в декабре.