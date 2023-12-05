МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Доля безналичного оборота в России в третьем квартале 2023 года достигла 64,2%, обновив рекорд, установленный в первом квартале — 63,3%, сообщает Сбербанк. Российские банки сообщили о рекордном притоке денег на вклады

"Доля безналичного оборота в России в третьем квартале 2023 года достигла 64,2%, обновив рекорд, установленный в первом квартале 2023 года (63,3%). Как отмечается в исследовании лаборатории "СберИндекс" и ресурса "Чек Индекс", прирост по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил 3,6 процентных пункта", — говорится в сообщении.

Отмечается, что, как и в первом квартале, более 60% покупок были оплачены по карте в 61 регионе, причем состав этих регионов практически не изменился: Саратовская область вышла из группы с результатом 59,6%, а Ивановская область вошла (60,4%). При этом во втором квартале фиксировался существенный спад: доля "безнала" превысила 60% только в 54 регионах.

На фоне этого снижения рост к прошлому кварталу наблюдается во всех регионах (в целом по России +1,9 п.п.). Наименьший прирост зафиксирован в Саратовской области (+0,4 п.п.), а лидером по приросту стала Чечня (+3,2 п.п.).

В базовых категориях торговли доля безналичного оборота составила в третьем квартале 66,7%, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,4 п.п. Максимальный рост зафиксирован в гипермаркетах (+10 п.п.) и на АЗС (+9,8 п.п.), несколько меньший — в супер- и мини-маркетах (+4,5 п.п.), в категории "Одежда и обувь" (+4,4 п.п.), а также в кафе и ресторанах (+3,7 п.п.).

В ряде категорий, напротив, произошло снижение доли "безнала", к ним относятся категории расходов на товары для ремонта, дачи, хозяйства, расходы на бытовую технику и гостиницы.