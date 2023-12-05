МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Портфель рублевых депозитов ВТБ в ноябре вырос более чем на 360 миллиардов рублей, что стало лучшим результатом не только за отдельный месяц этого года, но и превысило темпы роста ажиотажных марта и апреля прошлого года, этот тренд характерен и для других банков, сообщили в пресс-службе кредитной организации. Доля безналичного оборота в России достигла максимума в третьем квартале

"После повышения ставок в ноябре портфель рублевых депозитов ВТБ вырос более чем на 360 миллиардов рублей и превысил 4 триллиона рублей. Этот результат стал лучшим не только за отдельный месяц этого года, но и превысил темп роста рублевого портфеля вкладов ВТБ в "ажиотажных" марте и апреле 2022 года", — приводятся в сообщении слова зампредседателя правления банка Георгия Горшкова.

Рост портфеля вкладов в ноябре более чем на 65% опережает результат за март и в 1,5 раза — апрель 2022 года, когда ставки по вкладам на рынке превышали 20% после экстренного повышения ключевой ставки ЦБ. Тогда портфель рублевых депозитов ВТБ увеличился на 216 и 238 миллиардов рублей соответственно, поясняется в сообщении.

"В конце года на рынке привлечения традиционно наступает высокий сезон, но из-за планомерного роста ставок пиковая активность вкладчиков в этом году началась досрочно. Ноябрь стал максимально "горячим" с точки зрения клиентской активности – причем этот тренд характерен не только для ВТБ, который растет сейчас быстрее рынка, но и для других игроков", — отметил Горшков.

По данным ЦБ, средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, вышла на плато — после скромного роста во второй декаде ноября, в третьей декаде она совсем не изменилась, сохранившись на уровне 13,64%.