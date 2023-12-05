МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Глава Центрального банка Швеции (Риксбанк) Эрик Теден заявил, что растущий бандитизм в стране может нанести ущерб долгосрочному экономическому потенциалу Швеции. ЦБ запретил сотрудникам использовать технику Apple в служебных целях

Теден заявил в интервью газете Financial Times, что одним из главных достоинств страны является доверие граждан друг к другу, а также к властям, но оно "может быть подорвано", если государство не примет надлежащих мер по борьбе с бандитизмом.

"Теоретически это угрожает потенциалу экономического роста Швеции в долгосрочной перспективе <…> Если мы посмотрим на те страны, где нет доверия, то мы увидим, что, как правило, там нет большого экономического роста", — сказал глава Риксбанка.

Он добавил, что высокий уровень доверия граждан к властям выполняет функцию "буфера" в экономике и является важным для производительности и экономического роста страны. По словам Тедена, если доверие будет подорвано, бизнес столкнется с необходимостью увеличения расходов на безопасность, а юристы "будут проверять каждую сделку", вместо того, чтобы "ограничиваться рукопожатием".

В октябре в правительственной канцелярии Швеции заявили, что власти страны поручили полиции и вооруженным силам страны незамедлительно углубить сотрудничество для борьбы с преступностью.

В сентябре премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что власти Швеции увеличат финансирование судебной системы королевства на фоне ухудшения ситуации с безопасностью в стране. Газета Aftonbladet уточнила, что в ближайшие три года финансирование судебной системы увеличится с 69 до 90 миллиардов шведских крон. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подчеркнул, что Швеция никогда раньше не сталкивалась с подобными бандами.