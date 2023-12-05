МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который отменяет для банков с базовой лицензией запрет открывать корреспондентские счета в иностранных банках. Госдума повысила штрафы за нарушение размещения личных данных

Действующее законодательство запрещает таким банкам открывать корсчета в иностранных банках, за исключением счета для участия в иностранной платежной системе. Однако в связи с введением санкций в отношении ряда российских банков действие этого запрета было приостановлено с лета 2022 до конца 2023 года.

Новый закон признает с 1 января 2024 года утратившей силу норму, запрещающую банкам с базовой лицензией открывать корсчета в иностранных банках. Таким образом, они смогут открывать такие счета на постоянной основе.

В сохранении возможности расчетов по внешнеэкономической деятельности с использованием прямых корсчетов в иностранных банках заинтересованы как банки с базовой лицензией, так и их клиенты, отмечается в пояснительной записке.

Российские банки в 2017 году разделились на кредитные организации с универсальной и базовой лицензией. Первые — это стандартные банки, а вторые ограничены в проведении ряда операций, в первую очередь валютных, при этом взамен для них предусмотрено упрощенное регулирование. По данным ЦБ, на 1 сентября в России работало 99 банков с базовой лицензией, в основном небольших.