МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. ВТБ будет предпринимать дальнейшие шаги по расширению своего присутствия на китайском рынке, заявила РИА Новости руководитель департамента развития международных расчетов – старший вице-президент ВТБ Ольга Баша в преддверии инвестиционного форума "Россия зовет!". В ВТБ рассказали о трудностях при расчетах в торговле с Индией

"Мы присутствуем на рынке Китая, у нас достаточно большая клиентская база, и мы развиваем китайское направление, фокусируемся на нем. И будем предпринимать дальнейшие шаги по расширению присутствия ВТБ на китайском рынке", — сказала она.

По словам Баши, в 2022 и 2023 годах наблюдается кратный рост расчетов в национальных валютах, проходящих через инфраструктуру ВТБ в рамках зарубежных филиалов. Так, расчеты в юанях выросли "ориентировочно в четыре раза".

Также она указала, что банк не сталкивается с проблемой нехватки юаневой ликвидности.

В начале ноября вице-президент, директор департамента финансов Сбербанка Тарас Скворцов отмечал, что "Сбер" пока активно не развивает бизнес в иностранной валюте, в том числе юанях, из-за отсутствия на российском рынке достаточного объема свободной ликвидности.

ВТБ пока единственный российский банк с финансовой лицензией на проведение банковских операций на территории Китая, имеет филиал в Шанхае и представительство в Пекине. Открыть филиалы в Китае планируют Сбербанк и Альфа-банк.

Форум "Россия зовет!" пройдет 7-8 декабря. РИА Новости является информационным партнером мероприятия.