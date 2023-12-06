МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Сбербанк считает, что не нарушает антимонопольное законодательство при страховании ипотеки, пока документы от ФАС не получал, заявил первый зампред правления банка Кирилл Царев.

Табличка на здании Федеральной антимонопольной службы России

ФАС возбудила дело из-за нарушения в рекламе лекарственного средства

Федеральная антимонопольная служба во вторник сообщила, что возбудила дело против Сбербанка и "Сбербанк страхование жизни": в действиях организаций при страховании ипотеки выявлены признаки заключения антиконкурентного соглашения.

"Мы регулярно запускаем новые продукты, а также улучшаем старые, основная цель — улучшать наши сервисы для клиентов. Одним из таких новых сервисов стал пакет услуг "Домклик Плюс", который включает в себя в том числе полис "Сбербанк страхование жизни". Мы не считаем, что наш пакет нарушает антимонопольное законодательство", — сказал Царев журналистам в кулуарах Дня инвестора.

Он уточнил, что пока "Сбер" не получил официальные документы от ФАС. "После того, как их получим и детально изучим, мы сможем дать более развернутые комментарии", — добавил Царев.