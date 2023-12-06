МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Сбербанк считает, что не нарушает антимонопольное законодательство при страховании ипотеки, пока документы от ФАС не получал, заявил первый зампред правления банка Кирилл Царев. ФАС возбудила дело из-за нарушения в рекламе лекарственного средства

Федеральная антимонопольная служба во вторник сообщила, что возбудила дело против Сбербанка и "Сбербанк страхование жизни": в действиях организаций при страховании ипотеки выявлены признаки заключения антиконкурентного соглашения.

"Мы регулярно запускаем новые продукты, а также улучшаем старые, основная цель — улучшать наши сервисы для клиентов. Одним из таких новых сервисов стал пакет услуг "Домклик Плюс", который включает в себя в том числе полис "Сбербанк страхование жизни". Мы не считаем, что наш пакет нарушает антимонопольное законодательство", — сказал Царев журналистам в кулуарах Дня инвестора.

Он уточнил, что пока "Сбер" не получил официальные документы от ФАС. "После того, как их получим и детально изучим, мы сможем дать более развернутые комментарии", — добавил Царев.