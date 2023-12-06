МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Сбербанк ждет роста выдачи своей ипотеки в 2023 году на 80% — до 4,6 триллиона рублей, при этом допускает в ближайшее время серьезное охлаждение рынка, сообщил первый зампред правления банка Кирилл Царев. В Центробанке не ждут снижения роста ипотеки в России

"Объем выдач ипотеки за 2023 год составит порядка 4,6 триллиона рублей. Таким образом, прирост по отношению к прошлому году составит примерно 80%, по отношению к 2021 году прирост также существенный – порядка 60%", — сказал он журналистам в кулуарах Дня инвестора.

Банк за неполные 11 месяцев текущего года выдал ипотеки уже примерно на 4 триллиона рублей, добавил первый зампред правления.

"Несмотря на то, что в скором времени мы, скорее всего, увидим серьезное охлаждение, 2023 год можно назвать успешным для российского ипотечного рынка", — заключил Царев.

По данным ЦБ, российские банки за 10 месяцев текущего года уже выдали ипотеки на рекордные 6,3 триллиона рублей.