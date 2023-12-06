2023-12-06T09:38:29+03:00
2023-12-06T09:38:29+03:00
2023-12-06T09:38:29+03:00
2023
https://1prime.ru/banks/20231206/842470424.html
Сбербанк намерен нарастить выдачу ипотеки на 80 процентов в 2023 году
Банки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Сбербанк ждет роста выдачи своей ипотеки в 2023 году на 80% — до 4,6 триллиона рублей, при этом допускает в ближайшее время серьезное охлаждение рынка, сообщил первый зампред... ПРАЙМ, 06.12.2023
банки, финансы, новости, сбербанк, ипотека
https://cdnn.1prime.ru/images/83322/67/833226704.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83322/67/833226704.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83322/67/833226703.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83322/67/833226703.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83322/67/833226702.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83322/67/833226702.jpg
https://1prime.ru/banks/20231205/842468402.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Сбербанк ждет роста выдачи своей ипотеки в 2023 году на 80% — до 4,6 триллиона рублей, при этом допускает в ближайшее время серьезное охлаждение рынка, сообщил первый зампред правления банка Кирилл Царев.
"Объем выдач ипотеки за 2023 год составит порядка 4,6 триллиона рублей. Таким образом, прирост по отношению к прошлому году составит примерно 80%, по отношению к 2021 году прирост также существенный – порядка 60%", — сказал он журналистам в кулуарах Дня инвестора.
Банк за неполные 11 месяцев текущего года выдал ипотеки уже примерно на 4 триллиона рублей, добавил первый зампред правления.
"Несмотря на то, что в скором времени мы, скорее всего, увидим серьезное охлаждение, 2023 год можно назвать успешным для российского ипотечного рынка", — заключил Царев.
По данным ЦБ, российские банки за 10 месяцев текущего года уже выдали ипотеки на рекордные 6,3 триллиона рублей.