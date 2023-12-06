МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Сбербанк расширил функционал своей платформы цифровых активов для физических лиц, являющихся клиентами банка, и тестирует на ограниченной группе пользователей возможности зачисления и вывода денег для расчетов по сделкам с цифровыми финансовыми активами (ЦФА), сообщил зампредседателя правления банка Анатолий Попов в ходе Дня инвестора. Сбербанк примет участие в тестировании цифрового рубля

"Сбер" расширил функционал своей платформы цифровых активов для физических лиц, являющихся клиентами банка. Теперь им доступны возможности зачисления и вывода денежных средств для расчетов по сделкам с цифровыми финансовыми активами (ЦФА). Пока этот функционал тестируется на ограниченной группе пользователей", — сказал он.

"Сбер" стал первым банком в России, включенным в реестр операторов информационных систем. За весь период работы в информационной системе банка зарегистрирован 63 выпуска ЦФА. Сумма состоявшейся эмиссии по этим выпускам составила около 2 миллиардов рублей.

"Для розничных клиентов банка такая форма инвестирования станет еще одним цифровым способом размещения денежных средств", — отметил Попов.