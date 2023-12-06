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2023-12-06T10:16:14+03:00
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2023
https://1prime.ru/banks/20231206/842471112.html
Сбербанк допустил физлиц к платформе ЦФА
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Сбербанк расширил функционал своей платформы цифровых активов для физических лиц, являющихся клиентами банка, и тестирует на ограниченной группе пользователей возможности... ПРАЙМ, 06.12.2023
банки, финансы, новости, россия, сбербанк, физлица, цфа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Сбербанк расширил функционал своей платформы цифровых активов для физических лиц, являющихся клиентами банка, и тестирует на ограниченной группе пользователей возможности зачисления и вывода денег для расчетов по сделкам с цифровыми финансовыми активами (ЦФА), сообщил зампредседателя правления банка Анатолий Попов в ходе Дня инвестора.
"Сбер" расширил функционал своей платформы цифровых активов для физических лиц, являющихся клиентами банка. Теперь им доступны возможности зачисления и вывода денежных средств для расчетов по сделкам с цифровыми финансовыми активами (ЦФА). Пока этот функционал тестируется на ограниченной группе пользователей", — сказал он.
"Сбер" стал первым банком в России, включенным в реестр операторов информационных систем. За весь период работы в информационной системе банка зарегистрирован 63 выпуска ЦФА. Сумма состоявшейся эмиссии по этим выпускам составила около 2 миллиардов рублей.
"Для розничных клиентов банка такая форма инвестирования станет еще одним цифровым способом размещения денежных средств", — отметил Попов.