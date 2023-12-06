МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Французская банковская группа Societe Generale собирается запустить собственный стейблкоин, привязанный к евро, на бирже Bitstamp, став первым крупным банком, предложившим цифровые токены, отслеживающие цену твердой валюты, широкому кругу инвесторов, пишет газета Financial Times. Societe Generale отчиталась о снижении прибыли за 2022 год

"Третий по величине банк Франции в среду начнет торговать собственной "стабильной монетой" под названием EUR CoinVertible на Bitstamp, бирже, базирующейся в Люксембурге. SocGen заявила, что EUR CoinVertible будет полностью обеспечен евро", — пишет газета.

"Криптовалютная экосистема в значительной степени сконцентрирована на нескольких существующих стейблкоинах, 90% которых номинированы в долларах… Мы определенно думаем, что в этой области есть место для банка, а также есть место для стейблкоина, номинированного в евро", — заявил Financial Times исполнительный директор SocGen Forge, подразделения цифровых активов банка, Жан-Марк Стенгер.

По его словам, стейблкоин разработан в соответствии с новым европейским положением о регулировании рынков криптоактивов (MiCA).

Стенгер сказал, что банк надеется, что его стейблкоин будет использоваться для расчетов с цифровыми облигациями, фондами и другими активами, поскольку традиционные финансовые учреждения изучают цифровые реестры. "Он открыт для всех, кто хочет его использовать, как на нашей собственной платформе, так и на других платформах", — добавил он.

Societe Generale была основана в Париже в 1864 году. В сферу деятельности группы входят управление активами, инвестиционный банкинг, финансовые услуги и другое. Банк работает в 66 странах, штат составляет более 117 тысяч сотрудников.