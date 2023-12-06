2023-12-06T12:23:14+03:00

2023-12-06T12:23:14+03:00

2023-12-06T12:23:14+03:00

2023

https://1prime.ru/banks/20231206/842473213.html

Сбербанк таргетирует увеличение прибыли в 2024 году

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

СБЕРБАНК ТАРГЕТИРУЕТ УВЕЛИЧЕНИЕ СВОЕЙ ПРИБЫЛИ В 2024 ГОДУ И ПОСЛЕДУЮЩИХ ГОДАХ, ЧТОБЫ НАРАЩИВАТЬ ВЫПЛАТУ ДИВИДЕНДОВ — ТОП-МЕНЕДЖЕР Новость дополняется ПРАЙМ, 06.12.2023

банки, финансы, новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60