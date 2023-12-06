Сбербанк нарастит инвестиции в IT в 1,5 раза до 400 млрд рублей
МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. СБЕРБАНК В 2024-2026 ГОДАХ НАРАСТИТ ИНВЕСТИЦИИ В IT В 1,5 РАЗА, ДО 450 МЛРД РУБ — ТОП-МЕНЕДЖЕР
https://1prime.ru/banks/20231206/842473298.html
Эксклюзив
Раскрыто, сколько отберет банк при досрочном закрытии вклада
Эксклюзив
В декабре подорожает самое необходимое
Эксклюзив
Китайское чудо сдувается: кого заденет обломками
Эксклюзив
Названа главная беда в экономике. Что бьет по России сильнее Запада
Эксклюзив
Аналитик раскрыл, что будет с курсом рубля в ближайшие 10 дней
Эксклюзив
Юрист объяснил, можно ли заставить такси подешеветь
Эксклюзив
Экономика на военных рельсах: какой сюрприз готовит Россия
МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. СБЕРБАНК В 2024-2026 ГОДАХ НАРАСТИТ ИНВЕСТИЦИИ В IT В 1,5 РАЗА, ДО 450 МЛРД РУБ — ТОП-МЕНЕДЖЕР
https://1prime.ru/banks/20231206/842473298.html
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.